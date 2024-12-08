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جعجع لحزب الله: انتهت اللعبة وبيئتكم بحاجة ماسة الى اعادة اعمار وانماء ودولة فعلية فلا تضيعوا الوقت واجلسوا مع الجيش اللبناني وضعوا رزنامة وتحولوا الى حزب سياسي ولن نقبل بعودة الماضي الأليم

آخر الأخبار
2024-12-08 | 12:44
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جعجع لحزب الله: انتهت اللعبة وبيئتكم بحاجة ماسة الى اعادة اعمار وانماء ودولة فعلية فلا تضيعوا الوقت واجلسوا مع الجيش اللبناني وضعوا رزنامة وتحولوا الى حزب سياسي ولن نقبل بعودة الماضي الأليم
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جعجع لحزب الله: انتهت اللعبة وبيئتكم بحاجة ماسة الى اعادة اعمار وانماء ودولة فعلية فلا تضيعوا الوقت واجلسوا مع الجيش اللبناني وضعوا رزنامة وتحولوا الى حزب سياسي ولن نقبل بعودة الماضي الأليم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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