نديم الجميل لـ "جدل": سننتظر الى ما ستؤول اليه تطورات الامور في سوريا والحكم الجديد وطبيعته ولكن الأهم أنّ كان هناك مشكلة كبيرة بين اللبنانيين والنظام السوري واليوم يجب أن نصبح دولتين وشعبين

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