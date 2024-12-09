الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كاتس: أمرت بالعمل على خلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل
آخر الأخبار
2024-12-09 | 01:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كاتس: أمرت بالعمل على خلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بالعمل
الأسلحة
الاستراتيجية
الثقيلة
والبنى
التحتية
إسرائيل
التالي
التحكم المروري: رفع الشاحنة على أوتوستراد كازينو لبنان باتجاه نهر الكلب والسير الى تحسن تدريجي
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجيش بالتحرك لمنع وإحباط تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:49
وزير الخارجية: تركيا ستقف إلى جانب السوريين في هذه "المرحلة الجديدة"
أخبار دولية
03:49
وزير الخارجية: تركيا ستقف إلى جانب السوريين في هذه "المرحلة الجديدة"
0
آخر الأخبار
03:43
حاكم محلي لقناة إن.تي.في: مقتل 4 في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية خلال رحلة تدريبية في جنوب غرب تركيا
آخر الأخبار
03:43
حاكم محلي لقناة إن.تي.في: مقتل 4 في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية خلال رحلة تدريبية في جنوب غرب تركيا
0
أخبار دولية
03:40
علم المعارضة يرفرف فوق السفارة السورية بموسكو
أخبار دولية
03:40
علم المعارضة يرفرف فوق السفارة السورية بموسكو
0
أخبار دولية
03:38
الجيش الإسرائيلي: انفجار في شقة وسط إسرائيل مصدره "على ما يبدو" طائرة مسيرة قادمة من اليمن
أخبار دولية
03:38
الجيش الإسرائيلي: انفجار في شقة وسط إسرائيل مصدره "على ما يبدو" طائرة مسيرة قادمة من اليمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:43
حاكم محلي لقناة إن.تي.في: مقتل 4 في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية خلال رحلة تدريبية في جنوب غرب تركيا
آخر الأخبار
03:43
حاكم محلي لقناة إن.تي.في: مقتل 4 في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية خلال رحلة تدريبية في جنوب غرب تركيا
0
آخر الأخبار
03:26
وزير الخارجية التركي: يجب ألا يستفيد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني من الوضع في سوريا
آخر الأخبار
03:26
وزير الخارجية التركي: يجب ألا يستفيد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني من الوضع في سوريا
0
آخر الأخبار
03:25
وزير الخارجية التركي: سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان وإعادة إعمار البلاد
آخر الأخبار
03:25
وزير الخارجية التركي: سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان وإعادة إعمار البلاد
0
آخر الأخبار
03:24
وزير الخارجية التركي: نريد سوريا جديدة تعيش في وئام مع جيرانها ونحن مستعدون للمساعدة في تحقيق ذلك
آخر الأخبار
03:24
وزير الخارجية التركي: نريد سوريا جديدة تعيش في وئام مع جيرانها ونحن مستعدون للمساعدة في تحقيق ذلك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-12-07
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
خبر عاجل
2024-12-07
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
0
أخبار دولية
08:59
رئيس هيئة التفاوض السورية للـLBCI: نعمل من أجل هيئة حكم انتقالية ولجنة دستورية..واتصلت بمولوي لهذا السبب (فيديو)
أخبار دولية
08:59
رئيس هيئة التفاوض السورية للـLBCI: نعمل من أجل هيئة حكم انتقالية ولجنة دستورية..واتصلت بمولوي لهذا السبب (فيديو)
0
فنّ
2024-09-17
تطور جديد في قضية توقيف سعد الصغير... والنيابة العامة تتحرّك!
فنّ
2024-09-17
تطور جديد في قضية توقيف سعد الصغير... والنيابة العامة تتحرّك!
0
موضة وجمال
2024-06-22
في تموز... ترقبوا مسابقة ملكة جمال لبنان 2024 وإليسا نجمة الحفل!
موضة وجمال
2024-06-22
في تموز... ترقبوا مسابقة ملكة جمال لبنان 2024 وإليسا نجمة الحفل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:00
في اليوم الثاني على سقوط نظام الأسد... هكذا تبدو الصورة من نقطة المصنع الحدودية
أخبار لبنان
03:00
في اليوم الثاني على سقوط نظام الأسد... هكذا تبدو الصورة من نقطة المصنع الحدودية
0
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إضاءة على الموقف الإيراني بعد التطورات السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إضاءة على الموقف الإيراني بعد التطورات السورية
0
أخبار دولية
13:44
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: سوريا ليست في مأمن بعد
أخبار دولية
13:44
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: سوريا ليست في مأمن بعد
0
أخبار دولية
13:42
موجة نزوح كثيفة من سوريا بإتجاه لبنان من المعابر غير الشرعية في الهرمل
أخبار دولية
13:42
موجة نزوح كثيفة من سوريا بإتجاه لبنان من المعابر غير الشرعية في الهرمل
0
أخبار دولية
13:39
الجيش السوري استخدم الاغتيالات كوسيلة لإسكات معارضيه
أخبار دولية
13:39
الجيش السوري استخدم الاغتيالات كوسيلة لإسكات معارضيه
0
أخبار دولية
13:36
بالأرقام سنوات من الانهيار الاقتصادي في سوريا تحت حكم الأسد
أخبار دولية
13:36
بالأرقام سنوات من الانهيار الاقتصادي في سوريا تحت حكم الأسد
0
أخبار دولية
13:33
والدة أوستن تايس للـ LBCI : مستمرة بمتابعة قضية ابني الذي اختفى قسريًا في سوريا
أخبار دولية
13:33
والدة أوستن تايس للـ LBCI : مستمرة بمتابعة قضية ابني الذي اختفى قسريًا في سوريا
0
أخبار دولية
13:27
التحركات السياسية حول سوريا مستمرة في الدوحة
أخبار دولية
13:27
التحركات السياسية حول سوريا مستمرة في الدوحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:12
تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...
أخبار دولية
15:12
تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...
2
خبر عاجل
01:43
أدرعي يتوجه مجددا الى اللبنانيين...
خبر عاجل
01:43
أدرعي يتوجه مجددا الى اللبنانيين...
3
خبر عاجل
09:58
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة
خبر عاجل
09:58
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة
4
خبر عاجل
08:16
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي
خبر عاجل
08:16
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي
5
فنّ
13:10
سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته
فنّ
13:10
سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته
6
فنّ
04:07
بعد التطورات الأخيرة في سوريا... أيمن زيدان: أعتذر
فنّ
04:07
بعد التطورات الأخيرة في سوريا... أيمن زيدان: أعتذر
7
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
8
خبر عاجل
14:26
بايدن: نعلم أن الأسد موجود في موسكو الآن وكل المحاولات من قبل إيران ووكلائها لحماية الأسد ونظامه باءت بالفشل وسندعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان
خبر عاجل
14:26
بايدن: نعلم أن الأسد موجود في موسكو الآن وكل المحاولات من قبل إيران ووكلائها لحماية الأسد ونظامه باءت بالفشل وسندعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More