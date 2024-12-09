سامي الجميّل: الرئيس أمين الجميّل خاض مواجهة دبلوماسية طويلة بوجه أنواع التهديدات كافة ومحاولات الاغتيال والاختراق في الداخل وتمكّن من الحفاظ على حرية بعبدا وقرار الدولة الحرّ على مدى 6 سنوات بالرغم من المحاولات السورية لتركيعه لكنه بقي صامدًا

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