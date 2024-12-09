الجميل: الوصاية انتهت لكن مشاكل البلد ما زالت حاضرة فالسلاح غير الشرعيّ ما زال موجودًا ونحن في مرحلة جديدة إمّا نرتكب أخطاء الماضي أو نعمل وفق الطريق الصحيح

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