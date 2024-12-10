مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: يجب وضع ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها وتشمل الجميع في دمشق

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية والأطراف السورية فهناك احتمال اندلاع المزيد من الصراعات

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية والأطراف السورية فهناك احتمال اندلاع المزيد من الصراعات

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: هيئة تحرير الشام هي الجماعة المهيمنة في دمشق حاليا لكنها ليست الوحيدة والفصائل المسلحة تنسق فيما بينها بشكل جيد في الوقت الحالي ومن المهم ألا نشهد صراعا بينها