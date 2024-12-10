رئيس الحكومة السورية المكلف للجزيرة: جلسة الحكومة اليوم خصصت لاستلام الملفات من مؤسسات النظام المخلوع واستلام البيانات لتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية وحتى يوضع الدستور

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القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة: سنلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها ولن نتوانى عن محاسبة الضباط المتورطين في تعذيب الشعب