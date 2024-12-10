المولوي: لا يوجد مسؤول امني من النظام السوري السابق ومطلوب للقضاء اللبناني موجود حاليا في لبنان وهناك بعض العائلات في لبنان لكن لا يوجد عليها منع او احكام قضائية او تدابير عدلية

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