الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلًا مقابل مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: من غير المقبول أن تستغل إسرائيل الوضع الراهن في سوريا وتنتهك سيادتها

المتحدث باسم الخارجية القطرية: من غير المقبول أن تستغل إسرائيل الوضع الراهن في سوريا وتنتهك سيادتها

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: كثير من السوريين يأملون في العودة إلى ديارهم لكن الوضع المعيشي في سوريا لا يزال صعبا