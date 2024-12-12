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سوليفان: الوضع في سوريا يحمل مجموعة من المخاطر بما في ذلك احتمال تقسيم الدولة
آخر الأخبار
2024-12-12 | 10:39
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سوليفان: الوضع في سوريا يحمل مجموعة من المخاطر بما في ذلك احتمال تقسيم الدولة
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