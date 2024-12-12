البزري: النائب نعمة افرام من الاسماء التي تمثّل راحة للرأي العام اللبناني حيث يحظى بثقة كبيرة وهذا اللقاء سيستمرّ بالتشاور من أجل الوصول الى القرار النهائي والحاسم

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