منيمنة للـLBCI: على الحكومة ابلاغ اللبنانيين بمن دخل الى لبنان من فلول النظام السوري ولسنا طرفا في النزاع ومن يريد اقامة علاقات جيدة مع سوريا الجديدة يجب ان يتنبه الى هذا الامر

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