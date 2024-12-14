قاسم: كنا نتوقع أن يحصل عدوان اسرائيل المجرمة على لبنان في أي لحظة لكننا لم نكن نعلم التوقيت الذي سيختاره الصهاينة وهذا له علاقة بمشروع التوسع الاسرائيلي

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