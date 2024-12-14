نعيم قاسم: العدو انجز قتل القيادات في حزب الله والاختراقات لشبكة الاتصالات وكان الثمن كبيراً لكنه لم يحقق اهدافه بالعمليات التي حصلت بالمقابل انجزنا منع العدو من انهاء المقاومة

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