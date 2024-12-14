نعيم قاسم: عدّلنا ما استطعنا في الاتفاق الذي هوكستين والعدو أتيا به وما جعل العدو الذهاب الى الاتفاق وايقاف العدوان هو صمود المقاومين والتضحيات والادارة السياسية والجهادية المتكاملة والفعالة والمقاومة انتصرت لان العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه

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