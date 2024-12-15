وزير الدفاع التركي: لا نرى أي مؤشرات على انسحاب روسي كامل من سوريا ولا توجد أي مؤشرات على عودة ظهور "داعش"

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السفير المصري للـLBCI: القوى السياسية في لبنان ما زالت تتحاور فيما بينها ولكن المؤشرات ايجابية وهناك إلتزام واضح ورغبة حقيقية بإنجاح جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني