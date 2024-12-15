السفير المصري لدى لبنان للــLBCI: اللجنة الخماسية توافقت سابقا على مواصفات الرئيس التي وضعتها بالتشارك مع القوى السياسية واضيفت بعض الامور اليوم على المواصفات والرئيس يجب ان يكون ملتزما بتطبيق وقف اطلاق النار ومتابعة ملف اعادة الاعمار

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السفير المصري لدى لبنان للــLBCI: على القوى اللبنانية ان تتحرك سريعًا والا ترتهن قرارها الى اي متغيرات والسفيرة الاميركية اكدت مرارًا على ان الادارة الاميركية ملتزمة بانتخاب رئيس في اسرع وقت