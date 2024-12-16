ميقاتي أعطى توجيهات للمعنيين للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك