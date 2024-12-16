"الجزيرة" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدوليّ إثر إطلاق صاروخ من اليمن

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك