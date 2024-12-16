نيويورك تايمز عن أحمد الشرع: الأولوية الآن يجب أن تكون بناء الدولة وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين والعقوبات كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن وندعو إلى رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة

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