السفير والمبعوث الأميركي السابق فريديريك هوف لـ "عشرين 30" : هدف هيئة تحرير الشام كان متواضعًا في البداية وكان الهدف الاساسي منها توسيع المنطقة التي كانت تسيطر عليها الى حلب

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