وزير الدفاع الإسرائيلي: بعد أن نهزم حماس سيكون لإسرائيل السيطرة الأمنية على غزة مع حرية كاملة في العمل

الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها

الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: تركيا وحلفاؤها من الميليشيات يحشدون قوات على طول الحدود مع سوريا والعملية العسكرية عبر الحدود قد تكون وشيكة