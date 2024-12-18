وزير الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية للـLBCI: أهل السويداء هم الذين سيختارون اسم المحافظ وهو بالتأكيد سيكون من المحافظة

التالي

رئيس الائتلاف الوطني السوري: ندعو الجميع لدعم السلطات القائمة بالأعمال في سوريا حتى آذار لحين تشكيل حكومة انتقالية ولا يتعين استبعاد أي طرف سوري عند تشكيلها