يديعوت أحرونوت: أضرار كبيرة في مدرسة برمات غان وانهيار المبنى المركزي إثر سقوط صاروخ إعتراضي إسرائيلي

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 11 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 11 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

أكسيوس عن مصدر مطلع: الهجوم على اليمن تم تقديم موعده عن الجدول المخطط له بسبب إطلاق الصاروخ نحو إسرائيل