فيصل كرامي لـ "جدل": انا على تنسيق مع سليمان فرنجية ومن الصعب أن يستمر كما عبّر ونحن كتكتل غير ملتزمين مع أحد حتى اللحظة ويجري النقاش حول خروجنا ببلوك يتفق على مرشح

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