نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك لـ"جدل": موقع رئاسة الجمهورية هو لكل لبنان ومن أقل البديهيات أن يُحترم تمثيل المسيحيين في الدولة اللبنانية ولا يمكن أن يتم الاتفاق على اسم لم يوافق عليه الطرف المسيحي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك