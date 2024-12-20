الخارجية الروسية: تصريحات البنتاغون عن إمكانية تبادل محدود للضربات النووية مع روسيا تؤدي لكارثة على نطاق عالمي

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النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: الذي يحصل في المنطقة وتحديدًا في سوريا كان مفاجئًا وهنا دعوة لنا كنواب وقوى سياسية لمحاسبة الجميع للخروج من هذا النفق والعمل على بناء الدولة