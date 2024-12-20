البزري للـLBCI: المطلوب في هذه المرحلة أن يكون لدينا رئيس جمهورية توجّهه واضح ولديه قناعة باتفاق الطائف من أجل اجراء الاصلاحات الضرورية

الدفاع الروسية: هاجمنا أهدافا عسكرية أوكرانية ردا على الهجوم ضد منشآت اقتصادية في مقاطعة روستوف بصواريخ غربية

الدفاع الروسية: هاجمنا أهدافا عسكرية أوكرانية ردا على الهجوم ضد منشآت اقتصادية في مقاطعة روستوف بصواريخ غربية

البزري للـLBCI: هناك مجموعة من الاسماء العسكرية والاقتصادية والسياسية للرئاسة ولكن يبقى السؤال هل نحن بحاجة الى شخصية سياسيّة او اقتصادية او عسكرية في هذه المرحلة؟ وأظنّ أننا بحاجة الى شخصية سياسية