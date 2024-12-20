باربرا ليف: إذا كنت من سأحكم اليوم فلن تلعب إيران دورا في سوريا أما القرار بخصوص المكافأة للقبض على الشرع كان سياسيا وهو بدا اليوم في صورة رجل "عملي"

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