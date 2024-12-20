حجار للـLBCI: الأمن العام لا "يختّم منع الدخول" وإننا نشرح الوضع بالتفاصيل في المخيمات للاجئين وما يحاول الامن العام القيام به عبر الاجراءات هو تخفيف نسبة الدخول العشوائي للسوريين الى لبنان

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