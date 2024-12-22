تحقيق لسلاح الجو الإسرائيلي: نستبعد أن يكون الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون يحمل رأسا حربيا قادرا على المناورة

مدير المستشفيات الميدانية بصحة غزة للجزيرة: الوضع في مستشفى كمال عدوان صعب والاتصال مع الطواقم الطبية مقطوع

مدير المستشفيات الميدانية بصحة غزة للجزيرة: الوضع في مستشفى كمال عدوان صعب والاتصال مع الطواقم الطبية مقطوع

أ.ف.ب: مقتل أربعة في تحطم طائرة مروحية في تركيا