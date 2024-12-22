معلومات للـLBCI: قوة من الجيش اللبناني مع دورية من مديرية المخابرات دخلت منذ قليل موقع جميلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه

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