الكرملين: التقارير التي تتحدث عن طلب زوجة الأسد الطلاق غير صحيحة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: وزير الدولة بوزارة الخارجية وصل إلى دمشق على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية منذ سقوط الأسد

المتحدث باسم الخارجية القطرية: وزير الدولة بوزارة الخارجية وصل إلى دمشق على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية منذ سقوط الأسد

هاشم للـLBCI: العمل جار على أن تنتج جلسة 9 كانون رئيسًا ويتم التواصل بين الجميع للتوافق أو التفاهم على كيفية اختيار الشخصية أما موضوع تعطيل الجلسة فيعود الى الكتل نفسها