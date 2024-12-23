باسيل: لن نقبل بالتنمّر والافتراء علينا من دون محاسبة وسنلاحق هؤلاء الأشخاص شعبيًا وإعلاميًا في حال لم يأخذ القضاء الحكم سريعًا

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