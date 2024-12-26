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الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي لـ"جدل": القطاع السياحي الذي نعتبره "فنجان قهوة وتبولة" هو 20 بالمئة من الدخل القومي

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2024-12-26 | 14:45
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الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي لـ&quot;جدل&quot;: القطاع السياحي الذي نعتبره &quot;فنجان قهوة وتبولة&quot; هو 20 بالمئة من الدخل القومي
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الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي لـ"جدل": القطاع السياحي الذي نعتبره "فنجان قهوة وتبولة" هو 20 بالمئة من الدخل القومي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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