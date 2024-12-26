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الجيش اللبنانيّ أقفل الطريق المؤدية إلى وادي الحجير بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر فيما دبابات "ميركافا" تجول في الوادي بالتزامن مع تمشيط كثيف لأحراجه