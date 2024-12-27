أ.ف.ب: الحوثيون يتّهمون واشنطن ولندن بالمسؤولية عن الضربة الجديدة على صنعاء

الخارجية الصينية: وزير الخارجية الإيراني سيزور الصين يومي 27 و28 كانون الأول

الخارجية الصينية: وزير الخارجية الإيراني سيزور الصين يومي 27 و28 كانون الأول

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 9:00 والساعة 17:00 في حقل القليعة - مرجعيون