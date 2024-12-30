رويترز نقلاً عن مسؤول سوري كبير: الإدارة الجديدة في سوريا تعين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي

بلدية غزة: توقف نظام الطوارئ في محطة الصرف الصحيّ 7ب جراء تعرضه لقصف إسرائيليّ وسط خطر من تسرب المياه العادمة

بلدية غزة: توقف نظام الطوارئ في محطة الصرف الصحيّ 7ب جراء تعرضه لقصف إسرائيليّ وسط خطر من تسرب المياه العادمة

طاووس مصري يعود إلى عصر الدولة الوسطى... هذا ما عثرت عليه فرق فرنسية في الأقصر