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بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
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مريض في مستشفى مار يوسف الدورة بحاجة ماسة لدم من فئة A+ للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 03683681
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2024-12-30 | 09:23
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مريض في مستشفى مار يوسف الدورة بحاجة ماسة لدم من فئة A+ للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 03683681
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