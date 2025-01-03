مصدر في وزارة الداخلية لسانا: إدارة الأمن العام تلقي القبض على المجرم "محمد نور الدين شلهوم" في مدينة حمص أثناء عمليات التمشيط ويعتبر أحد مسؤولي كميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة

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