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o
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o
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o
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o
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o
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الجيش الإسرائيلي تقدّم نحو بلدة برج الملوك وتمركز قرب محطة فرح وقطع الطريق بالاسلاك الشائكة
آخر الأخبار
2025-01-04 | 06:34
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الجيش الإسرائيلي تقدّم نحو بلدة برج الملوك وتمركز قرب محطة فرح وقطع الطريق بالاسلاك الشائكة
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