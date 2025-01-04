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الجيش الإسرائيلي تقدّم نحو بلدة برج الملوك وتمركز قرب محطة فرح وقطع الطريق بالاسلاك الشائكة

آخر الأخبار
2025-01-04 | 06:34
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الجيش الإسرائيلي تقدّم نحو بلدة برج الملوك وتمركز قرب محطة فرح وقطع الطريق بالاسلاك الشائكة
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الجيش الإسرائيلي تقدّم نحو بلدة برج الملوك وتمركز قرب محطة فرح وقطع الطريق بالاسلاك الشائكة

 
 
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