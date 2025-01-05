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وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات

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2025-01-05 | 09:47
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وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات
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وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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