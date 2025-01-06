نبيل بدر بعد اجتماع عدد من النواب في مكتب اللقاء النيابي المستقل: كل ما يُسمع عن الدعم العربي والدولي يرتكز أساسا على آداء الرئيس وبالتالي مسؤولية انتقاء الرئيس كبيرة وعلينا أن ننتقي الشخص المناسب لهذا البلد والشخص الذي يلتقي عليه جميع اللبنانيين

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