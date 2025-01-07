النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: منذ دخولي المجلس النيابيّ لم تمر مخالفة للدستور لم أطعن بها لكن عون يملك قاعدة شعبية شعب يرى فيه آمالًا ولا يريدون عون لأنّه مشروع زعامة مسيحية

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