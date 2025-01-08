حنكش للـLBCI: المحاولات كلها لمساندة لبنان اقتصاديًا تبيّنت أنّها صفقات فساد وحان الوقت للتعلّم من هذه التجارب

حنكش للـLBCI: نحن بأمس الحاجة لاعادة الثقة الدولية بلبنان لإعادة الإعمار وتجهيز الجيش وخيارات الاشخاص التي تبث الثقة الى الخارج مطلوبة

حنكش للـLBCI: نحن بأمس الحاجة لاعادة الثقة الدولية بلبنان لإعادة الإعمار وتجهيز الجيش وخيارات الاشخاص التي تبث الثقة الى الخارج مطلوبة

حنكش للـLBCI:النقاش مفتوح ووضعنا السيناريوهات كلها والواضح أنّ القوات البنانية متريّثة في إعلان دعمها لعون أم غيره والتنسيق قائم بين قوى المعارضة للوصول إلى موقف موحّد