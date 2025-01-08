حاصباني من معراب للـLBCI: نحن أول من طرح أو دعم اسم جوزيف عون منذ أكثر من سنة وطرحنا الفكرة بدقة وكان يجب أن يجتمع أكبر عدد من النواب حول هذا الاسم وتريثنا للاعلان لهذه اللحظة لنؤكد أنه مرشح حاصل على أكبر شريحة ممكنة

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