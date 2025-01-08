سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": اما ان تصر ايران على بقاء قاعدتها العسكرية في لبنان لتتمكن من استخدامها في حال تم الاعتداء عليها واما أن تقتنع أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر

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