موسى لـجدل : الثنائيّ الشيعيّ حصل في التشاورات على أجوبة كان يحتاج إليها وهذا ما جعله ينتخب عون في الجولة الثانية

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اشرف ريفي للـ LBCI: لدينا خطة لكل الاحتمالات لكن اتمنى عدم الذهاب الى توجهات سلبية واليوم الحالة الوطنية بحاجة جدا لانقاذ والمصالح الوطنية تعلو على كل التفاصيل