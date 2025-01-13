عطية للـLBCI: من المرجح أن نسمي ميقاتي وهو متقدم بالنسبة إلينا حتى الآن لكن المعطيات لم تكتمل بعد

10 قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل

10 قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل

النائب سجيع عطية للـLBCI: لم نقرر بعد تسمية ميقاتي لكن المبدئيّ هو هذا الاتجاه