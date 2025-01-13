يزبك للـLBCI: في المنحى الدستوريّ عمل رئيس الجمهورية هو تلقي آراء النواب من دون رفض محصلة الاستشارات لكن ما إذا كان لديه تجانسًا مع رئيس الحكومة فهو قادر على النهوض بحاجات البلد

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