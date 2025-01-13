أديب عبد المسيح: من الطبيعي أن يكون رئيس الحكومة إصلاحيًا وسياديًا وإنقاذيًا ومكملًا لرئيس الجمهورية

القناة 12 الإسرائيلية عن مساعدي ترامب: ترامب يريد أن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان

القناة 12 الإسرائيلية عن مساعدي ترامب: ترامب يريد أن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان

جميل السيد: لا يعجبني عمل ميقاتي في الدولة لكنه أدار البلد في السنتين الماضيتين وخلق إستقرارًا في لبنان وهذا يُحسب له